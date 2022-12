O selecionador suíço Murat Yakin espera uma equipa dominante diante Portugal, nos oitavos de final do Mundial 2022, lembrando que os helvéticos já mostraram capacidade para bater a equipa das quinas.

«Estamos cientes de que amanhã [terça-feira] será um jogo contra uma equipa que está bem alinhada. As estatísticas não são importantes, nem o passado, mas nós já conseguimos provar que podemos vencê-los. Queremos progredir no torneio», começou por dizer o técnico de 48 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o conjunto das ‘quinas’.

Para o confronto com os lusos, o treinador helvético deixou claro que não tem um «plano específico» para travar Cristiano Ronaldo e espera que a sua seleção seja “dominante” no Estádio Lusail.

«Esta equipa já fez um grande progresso, podemos ser a equipa dominante. Os meus jogadores têm a experiência necessária para avaliar no campo [os momentos do jogo], podemos adaptar-nos ao que o jogo pedir. Já perdemos por 4-0, já vencemos por 1-0 [ambos na Liga das Nações] e podemos enfrentar esta grande seleção. Esperamos aproveitar as oportunidades que tivermos», apontou.

Portugal e Suíça defrontam-se nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para esta terça-feira, às 19h00, em Lusail, e que será dirigido pelo mexicano César Ramos.