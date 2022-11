No Qatar para assistir à estreia de Portugal no Mundial 2022, frente ao Gana, o Presidente da República exaltou a importância dos Direitos Humanos, da liberdade e inclusão de todos, nomeadamente migrantes, e independentemente de orientação sexual e do género.

«Direitos humanos são direitos sociais, direitos económicos, direitos políticos, mas também direitos individuais, e isso é tão importante. O direito de acesso à educação é vital, faz a diferença. Quando falamos de uma educação de qualidade e inclusiva, falamos do futuro numa visão de longo prazo», declarou em Doha, numa conversa com o Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, sobre educação, iniciativa organizada pela fundação «Education For All» em conjunto com as Nações Unidas.

O Chefe de Estado defendeu que, para se cumprir o quarto objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas – «o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade e equitativa» – é necessário «liberdade para cada um, para todos» e «coesão social».

A propósito da liberdade, Marcelo referiu que, embora o Mundial seja masculino, lembrou que em Portugal a «maioria dos estudantes do ensino superior são mulheres, a maioria das doutoradas são mulheres, muito acima da média europeia».

O Presidente da República vai assistir à estreia da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo do Qatar, num jogo da fase de grupos, contra o Gana, no Estádio 974, em Doha.