Kylian Mbappé apontou os dois golos da vitória da França frente à Dinamarca e alcançou Zinedine Zidane no sétimo lugar da lista de melhores marcadores dos «Bleus», com 31 golos.

O jogador de 23 anos entrou para a partida deste sábado com 29 golos e deixou para trás Just Fontaine e Jean-Pierre Papin, que tinham um golo a mais. O avançado do PSG persegue agora o recorde de Thierry Henry e Olivier Giroud, que estão no primeiro posto, com 51 tentos.