O selecionador do Uruguai considerou que o grupo H do Mundial 2022, onde estão também Portugal, Gana e Coreia do Sul, é «equilibrado».

«Acho que os quatro têm hipóteses e são fortes. Estamos muito empolgados com o que pode acontecer. Apostamos em vencer os jogos que teremos pela frente, mas é difícil prever o que pode acontecer», disse Diego Alonso, citado pelo El País.

O técnico sublinhou que «qualquer que fosse o adversário, seria bom».

«Coreia do Sul, depois Portugal e Gana, é o que nos tocou e encaramos com otimismo e com muito respeito pelo que temos pela frente, mas confiando naquilo que temos», realçou, apontando ainda à passagem da fase de grupos como principal objetivo.

Diego Alonso reconheceu ainda que este Mundial é «atípico». «Os futebolistas chegam com menos carga e vão ter rodagem com as equipas», rematou.

Portugal dá o pontapé de saída no Mundial a 24 de novembro, diante do Gana. Joga depois a 28 com os uruguaios, que afastaram a equipa das «quinas» nos oitavos de final de 2018 e fecha a 2 de dezembro, frente aos sul-coreanos, orientados pelo português Paulo Bento.