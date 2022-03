O selecionador dos Países Baixos, Louis Van Gaal, teceu duras críticas à FIFA pela atribuição da organização do Mundial 2022 ao Qatar. O treinador neerlandês considerou que o Campeonato do Mundo só vai ser jogado no país «por dinheiro e motivos comerciais».



«Um Mundial no Qatar é ridículo. Vamos jogar num país onde a FIFA diz que vai ajudar a desenvolver o futebol. E para isso organiza um torneio nesse país. Isso é mentira. É tudo por dinheiro e interesses comerciais. É o que importa para a FIFA. Sempre fui contra este tipo de organizações. Não está correto. Posso dizê-lo, mas isso não vai ajudar o Mundo a livrar-se do problema», referiu, em conferência de imprensa.



«Faço parte de um grupo da Federação neerlandesa de futebol e estamos a trabalhar neste assunto. Ouvimos que houve um acordo entre vários países e vamos ver o que é possível fazer. Se for conveniente, irei partilhar com vocês [jornalistas]», acrescentou.

A seleção dos Países Baixos, já com a presença no Mundial 2022 assegurada, vai defrontar a Dinamarca e a Alemanha em jogos de preparação.