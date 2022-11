O Campeonato do Mundo de 2022 já arrancou, e as bancadas encheram-se de alegria, cor....e lixo.

Após o jogo de abertura do torneio, entre Qatar e Equador, as bancadas do Estádio Al Bayt ficaram cheias de lixo, mas alguns adeptos japoneses deram o exemplo.

Embora a seleção nipónica só entre em campo na quarta-feira, estes adeptos marcaram presença no jogo de abertura e tiveram uma ação que encantou os apoiantes locais.

De recordar que, já no Mundial 2018, os adeptos do Japão se tinham distinguido neste aspeto.

Veja o vídeo dos adeptos japoneses no final: