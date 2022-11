O Japão surpreendeu o planeta ao derrotar a Alemanha por 2-1, no arranque do grupo E do Mundial 2022.



Quando o encontro terminou já passava da meia-noite em Tóquio, mas os nipónicos saíram à rua para celebrar o triunfo histórico contra a Mannschaft. As ruas encheram-se de gente que não se conteve na hora dos festejos.



Veja os vídeos que se seguem: