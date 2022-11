Apesar da goleada à Austrália, a França poderá ter perdido Lucas Hernández para o que resta do Mundial 2022. O defesa francês ficou lesionado na sequência do lance que valeu o golo australiano, aos nove minutos, e foi substituído pelo irmão, Theo.



No final do encontro, o selecionador gaulês admitiu que a lesão do jogador do Bayern Munique lhe pareceu «muito grave».



«O Lucas ainda terá de fazer alguns exames, mas parece-me muito grave. Precisamos de ter uma confirmação, mas foi o único aspeto negativo desta tarde», referiu, aos microfones da TF1.



A confirmar-se a lesão, Lucas Hernández será o quarto jogador que se lesiona já depois da convocatória ter saído, juntando-se a Kimpembé, Nkunku e Benzema.