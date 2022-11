A Amnistia Internacional Portugal diz-se «estupefacta» com as declarações do Presidente da República sobre os direitos humanos no Qatar, na véspera do Mundial2022 de futebol.

Pela voz do presidente da Organização Não Governamental (ONG), Pedro A. Neto, é pedido a Marcelo Rebelo de Sousa que não vá ao Qatar.

«Fiquei estupefacto com o comentário do Presidente da República, porque é uma pessoa que muito estimamos, e um cargo que muito respeitamos. Esse respeito e estima vem de que Marcelo Rebelo de Sousa normalmente está na linha da frente na defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos”, disse o dirigente.

«Não há razão para que o Presidente, o primeiro-ministro e o presidente da AR vão ao Qatar em representação de Portugal, porque Portugal gosta muito de futebol mas, quero acreditar, não está conivente com abusos de direitos humanos naquele país», acrescentou.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, afirmou hoje que o Qatar “não cumpre com os direitos humanos”, apontando que a escolha do país, para acolher o Mundidal2022, “não foi a melhor”.

Quem falou também sobre o tema dos abusos de direitos humanos nesta sexta-feira foi o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia.

«O estado do Qatar não cumpre com os direitos humanos. A escolha que foi feita pela FIFA, que não é de hoje, não foi a melhor e isso já está provado. Os compromissos que o Qatar assumiu, nessa altura, em matéria de direitos humanos, liberdades e garantias não estão a ser cumpridos», disse João Paulo Correia.

O governante, que marcou presença na cerimónia de abertura do Thinking Footbal, no Porto, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, partilhou, ainda assim, a opinião do Presidente da República, de manter o foco na prestação da seleção nacional.

«Embora a luta pela defesa dos direitos humanos tenha de estar sempre presente, não podemos perder o foco na seleção nacional. Como muitos portugueses, também eu sonho com a conquista do título mundial», notou João Paulo Correia.