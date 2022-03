A FIFA anunciou que está próxima de alcançar o recorde de receitas em mundiais no Qatar 2022 e que, apesar da covid-19, «a situação financeira da organização continua saudável e robusta».

No 72.º congresso anual do organismo, que decorreu em Doha, foi divulgado que a FIFA «está no bom caminho para exceder a sua meta de receitas projetadas de 6,44 mil milhões de dólares [5,77 mil milhões de euros]», relativas ao ciclo 2019-2022. A marca dos 7 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros) pode ainda ser atingida até ao final deste período.

Estes resultados são fruto do aumento das receitas televisivas e de marketing para o Qatar 2022, face ao último Mundial, que decorreu na Rússia em 2018. A FIFA espera mesmo que «os direitos televisivos estabeleçam um novo recorde» até ao final do ano.

Apesar dos gastos de mais de 900 milhões de euros em medidas para combater os efeitos da ovid-19 no futebol, a FIFA aumentou as reservas monetárias em 21%.

«A situação financeira da organização continua saudável e robusta, com reservas suficientes"», referiu o organismo.

Note-se que em 2021, a FIFA tinha comunicado receitas na ordem dos 690 milhões de euros, um valor significativamente acima dos 240 declarados no ano anterior. De referir ainda que o organismo tem um período financeiro de quatro anos.