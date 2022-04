Decorreu esta sexta-feira em Doha, no Qatar, o sorteio da fase de grupos do Mundial 2022.

Portugal, que era cabeça de série, fruto do 8.º lugar no ranking FIFA, ficou no Grupo H juntamente com Uruguai, Coreia do Sul e Gana.

Recorde-se que a competição decorre no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.

A composição de todos os grupos:

Grupo A: Qatar; Países Baixos; Senegal; Equador

Grupo B: Inglaterra; EUA; Irão e vencedor do play-off europeu (País de Gales - Escócia/Ucrânia)

Grupo C: Argentina; México; Polónia; Arábia Saudita

Grupo D: França; Dinamarca; Tunísia e o vencedor do play-off 1 (Peru - Emirados Árabes Unidos/Austrália)

Grupo E: Espanha; Alemanha; Japão e vencedor do play-off 2 (Costa Rica - Nova Zelândia)

Grupo F: Bélgica; Croácia; Marrocos e Canadá

Grupo G: Brasil; Suíça; Sérvia e Camarões

Grupo H: Portugal; Uruguai; Coreia do Sul e Gana