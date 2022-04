A seleção que vencer o Mundial 2022 vai receber 42 milhões de dólares (38 milhões de euros).

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela FIFA, que revelou ainda que o total de prémios ascende aos 440 milhões de dólares (398 milhões de euros).

O segundo classificado vai arrecadar 30 milhões de dólares (cerca de 27 milhões de euros), o terceiro 27 milhões (cerca de 24 milhões de euros) e o quarto 25 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros).

Quem terminar entre o quinto e oitavo posto recebe 17 milhões de dólares (cerca de 15 milhões de euros) cada uma, entre a nona e a 16.ª posição 13 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) e entre o 17.º e o 32.º lugar nove milhões de dólares (cerca de oito milhões de euros).

Além disso, cada uma das seleções que vai participar na prova no Qatar vai receber cerca de 1,3 milhões de euros para custos de preparação.

De referir que o sorteio realizado esta sexta-feira ditou que Portugal vai defrontar Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Grupo H, com estreia a 24 de novembro, diante da equipa africana.