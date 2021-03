A Noruega deu o mote e Alemanha e Países Baixos seguiram o exemplo no protesto contra os desrespeito dos direitos humanos no Qatar. No entanto, os noruegueses não ficaram por aqui e lançaram um desafio a todas as outras seleções.



A Noruega entrou em campo no jogo com a Turquia com camisolas brancas onde se podia ler o seguinte: «Direitos humanos dentro e fora de campo». Além disso, as camisolas tinham ainda os nomes das nações que se juntaram aos protestos e perguntavam quem mais seguiria o exemplo.



Recentemente, o jornal inglês The Guardian revelou que já morreram mais de 6.500 trabalhadores migrantes no Qatar desde a atribuição do Mundial ao país. Nesse sentido, vários clubes da Noruega mostraram-se a favor de um boicote ao Campeonato do Mundo.



