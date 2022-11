O Qatar fez história, mas pela negativa, no primeiro dia do Mundial 2022.

Pela primeira vez na história do torneio, um anfitrião é derrotado no primeiro jogo. A 'culpa' é do Equador, que venceu por 2-0, com «bis» de Enner Valencia.

De referir que este foi também o primeiro jogo do Qatar em Mundiais, prova em que faz a estreia graças ao estatuto de anfitriã.