Portugal chegou ao empate a um golo no Luxemburgo no último lance da primeira parte, já três segundos para lá do minuto adicional de compensação dado, no terceiro jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Após um canto de Bernardo Silva do lado direito, Rúben Neves ficou com a bola à entrada da área e serviu Pedro Neto do lado esquerdo. O extremo do Wolverhampton, recém-entrado para o lugar do lesionado João Félix, puxou do pé esquerdo para o direito perante Vincent Thill e cruzou para o cabeceamento certeiro de Diogo Jota, que já tinha bisado na Sérvia e assinou o seu terceiro golo nesta qualificação.

O golo de Diogo Jota: