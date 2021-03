O avançado Gerson Rodrigues inaugurou o marcador no Luxemburgo-Portugal, jogo da terceira jornada da qualificação para o Mundial 2022, aos 30 minutos de jogo.

Após um canto do lado esquerdo, a equipa luxemburguesa continuou a atacar e Sinani cruzou do lado direito para o jogador do Dínamo de Kiev assinar, de cabeça, o 1-0, batendo Anthony Lopes para colocar o campeão europeu de seleções em desvantagem.

O golo de Gerson Rodrigues: