A menos de oito meses do início do Campeonato do Mundo de 2022, já várias seleções estão apuradas, mas ainda há oito vagas a definir.

Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Croácia, Dinamarca, Equador, Inglaterra, França, Alemanha, Irão, Japão, Coreia do Sul, Países Baixos, Qatar (anfitrião), Arábia Saudita, Sérvia, Espanha, Suíça, Uruguai, Gana e Senegal já têm a vida resolvida e bilhete reservado para o Qatar.

Com a vida ainda por decidir estão a Austrália e os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. As duas seleções defrontam-se no play-off da Ásia, a 7 de junho, em Doha, e o vencedor terá depois pela frente o quinto classificado da fase sul-americana desta qualificação, que, neste momento, é o Peru.

Em África, Gana e Senegal foram os primeiros a festejar, mas neste momento há mais três jogos em andamento: Argélia-Camarões, Marrocos-República Democrática do Congo e Tunísia-Mali.

Na América do Norte, o Canadá já garantiu a qualificação, mas ainda faltam decidir duas vagas diretas: Estados Unidos da América e México têm um pé e meio no Qatar, mas a Costa Rica está à espreita. De qualquer maneira, os costarriquenhos já têm o quarto lugar da zona CONCACAF garantido, que dá acesso ao play-off frente ao vencedor de outro play-off, o da Oceânia, a ser disputado a 30 de março entre a Ilhas Salomão e a Nova Zelândia.

Na Europa há também uma vaga por decidir, fruto da situação da Ucrânia: os ucranianos ainda não disputaram a meia-final do play-off frente à Escócia, devido ao conflito com a Rússia. O vencedor desse encontro, que ainda não tem data, terá pela frente na final o País de Gales. Neste momento, decorrem o Polónia-Suécia e o Portugal-Macedónia do Norte.