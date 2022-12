O extremo do Chelsea, Raheem Sterling, é baixa confirmada para o jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, diante do Senegal, comunicou este domingo a Federação Inglesa.

Segundo a nota do organismo, Sterling não está disponível devido a uma «questão familiar».

O atacante de 27 anos participou nos dois primeiros jogos da fase de grupos, tendo apontado um golo na ronda inaugural, diante do Irão.

Acompanhe o Inglaterra-Senegal AO VIVO

Recorde-se que a seleção inglesa também não pode contar com Ben White, já que o defesa do Arsenal deixou a concentração no Qatar e regressou a casa por motivos pessoais.