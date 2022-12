O futebolista brasileiro Richarlison, autor de um dos golos da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, nos oitavos de final do Mundial 2022, não conteve a emoção e as lágrimas nos olhos ao encontrar o compatriota Ronaldo Nazário, o «Fenómeno», após o jogo de segunda-feira.

Richarlison admitiu que Ronaldo é um «ídolo» e uma «inspiração» e falou do momento em que o viu pela primeira vez ao vivo.

«Estou muito emocionado. A primeira vez que te vi foi em Londres. Foi num evento, só consegui tirar uma selfie. Havia demasiada gente. Emociona-me ver-te, porque és um ídolo, tal como o Neymar. Para mim, és uma inspiração, desde menino», referiu Richarlison, perante Ronaldo, em declarações mostradas pelos canais da FIFA.

«Creio que já viste fotografias minhas com o teu corte de cabelo [ndr: o corte de Ronaldo que ficou célebre no Mundial 2022 e que Richarlison imitou já no passado]. Estar aqui é uma alegria, para toda a equipa. Emociona-nos dentro de campo. Tu, Kaká, Cafú, Roberto Carlos, todos a apoiarem-nos. Isso motiva-nos muito», disse ainda Richarlison.

Na mesma conversa com Ronaldo, Richarlison ensinou ao «Fenómeno» a «Dança do Pombo», que marca habitualmente os seus festejos.