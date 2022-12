A celebração do terceiro golo do Brasil ante a Coreia do Sul, esta segunda-feira, apontado por Richarlison, ficou marcada pelo festejo habitual do avançado, a «Dança do Pombo». Após o jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, Ronaldo Nazário, o «Fenómeno», também a quis aprender.

No rescaldo do encontro, entrevistado pelo antigo avançado, Richarlison acedeu ao pedido de Ronaldo para lhe ensinar a «Dança do Pombo».

A seguir, Richarlison imitou o que Rodrygo já tinha feito após o Brasil-Suíça, passando as mãos pelas pernas de Ronaldo, como se estivesse a abençoar-se. «Assim como o Rodrygo, deixa-me pegar um pouquinho», referiu, entre dois abraços.

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4-1 e vai defrontar a Croácia nos quartos de final do Mundial 2022.