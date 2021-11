Tal como Portugal, Itália não conseguiu o apuramento direto para o Mundial 2022. Os campeões da Europa empataram na Irlanda do Norte e foram ultrapassados pela Suíça, na derradeira jornada.



Apesar de ter de disputar o play-off, Roberto Mancini garantiu que a «squadra azzurra» vai marcar presença no Qatar e quem sabe, sagrar-se campeã mundial.



«Vamos ganhar os play-offs, vamos ao Mundial e se calhar até o ganhamos, quem sabe. Neste momento sentimos dificuldades para marcar golos. É pena, deveríamos ter fechado o grupo mais cedo. Não marcámos os dois penáltis a nosso favor contra a Suíça. Temos de procurar o nosso melhor futebol outra vez», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Lembre-se que a seleção transalpina falhou o Mundial 2018 depois de ter perdido precisamente no play-off.