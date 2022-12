Não é de estranhar que um futebolista como Lionel Messi tenha guarda-costas, dada a exposição pública que carrega. O que é invulgar é que leve um segurança privado para dentro de campo e possa trocar a bola com ele.

Rodrigo de Paul é o seu nome, e joga também como médio na seleção argentina, finalista do Mundial 2022.

A fama de guarda-costas de Messi tornou-se viral em setembro, por ocasião de um jogo entre a Argentina e as Honduras. Rodrigo de Paul começou por reagir indignadamente a uma entrada dura sobre o colega, e após o apito final afastou a mão de um elemento do staff hondurenho que agarrou o braço de Messi.

Em novembro, no final de um particular com os Emirados Árabes Unidos, Rodrigo supervisionou os cumprimentos entusiasmados dos adversários à estrela da Argentina.

Já no Mundial, quando Messi encarou Louis van Gaal de dedo levantado, nos oitavos de final, Rodrigo de Paul estava lá ao lado, para qualquer eventualidade.

Mesmo nos treinos, ou noutros momentos do estágio, Lionel Messi está sempre acompanhado pelo guarda-costas oficioso. Uma espécie de analogia para a carreira de Rodrigo de Paul, que começou como ‘10’, mas depois recuou no terreno e aprendeu a proteger os criativos.

Natural de Sarandí, Rodrigo começou profissionalmente no Racing, mas em 2014 assinou pelo Valencia, então orientado pelo português Nuno Espírito Santo, e com o amigo Nicolás Otamendi no plantel. Na estreia, frente ao Sevilha, foi expulso assim que entrou: foi agarrado por um adversário e acertou-lhe em cheio com uma cotovelada, ao tentar soltar-se.

Sem conseguir a afirmação plena na Liga espanhola, optou por regressar ao Racing em fevereiro de 2016, por empréstimo, e mais tarde, em julho, foi vendido à Udinese.

Foi já com Lionel Scaloni como selecionador que fez a estreia pela Argentina, em 2018, e fez parte da equipa que venceu a Copa América, em 2021. Poucos dias depois foi anunciado como reforço do Atlético de Madrid, de Diego Simeone.

Embora a campanha da equipa «colchonera» esteja longe de ser positiva, Rodrigo de Paul não perdeu estatuto na seleção. Tem sido peça imprescindível para Scaloni e um aliado importante para Lionel Messi. Dentro e fora do campo.

Este texto foi baseado no perfil de Rodrigo de Paul, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Argentina, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.