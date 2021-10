A Ucrânia venceu a Finlândia por 2-1, em encontro do Grupo D de apuramento para o Mundial 2022 no Qatar.

O benfiquista Roman Yaremchuk esteve em destaque no encontro, ao fazer a assistência para Yarmolenko abrir o marcador logo aos 4 minutos, e ao fazer o 2-1 aos 34 minutos, após Pukki ter empatado para a Finlândia, aos 29.

Com este resultado, a Ucrânia está no segundo lugar do grupo com oito pontos, menos quatro do que a França, ambas com seis jogos já disputados. A Bósnia, que venceu o Cazaquistão por 2-0, é terceira com seis pontos e a Finlândia tem cinco, mas estas duas equipas jogaram apenas cinco encontros. O Cazaquistão tem três pontos em seis jogos.

O golo de Yaremchuk:

A assistência de Yaremchuk para Yarmolenko: