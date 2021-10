No minuto 9 do Alemanha-Roménia, Hagi vestiu-se de génio e fez um golo fantástico. Falamos de Ianis, filho do eterno Gheorghe, o Maradona dos Cárpatos.



Ianis Hagi, 22 anos, dificilmente atingirá o nível do pai, mas vai mostrando qualidade acima da média. É verdade que o jogo na Alemanha ainda estava a começar, mas esta foi uma maneira perfeita de deixar os germânicos em campo.



No Grupo J de qualificação para o Mundial, a Alemanha lidera com 15 pontos e a Roménia segue em segundo com 13.



VÍDEO: o génio de Hagi em 2021