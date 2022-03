O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, voltou a usar as redes sociais para deixar uma mensagem, no final do triunfo sobre a Macedónia do Norte (2-0), que garantiu o apuramento para o Mundial do Qatar.

«Objetivo atingido, estamos no Mundial do Qatar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força Portugal!», escreveu o jogador do Manchester United no Instagram.

Note-se que, nos dois jogos do play-off, Ronaldo cumpriu a totalidade dos minutos, mas ficou em branco.