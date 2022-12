Pepe, Danilo e António Silva. Rúben Dias já alinhou com todos os outros defesas-centrais na seleção nacional e assume que cada um exige respostas diferentes.

Questionado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça, sobre se tem de assumir um papel de líder no setor mais recuado quando joga com António Silva ao lado, o futebolista do Manchester City destacou a rápida adaptação do jogador do Benfica, em estreia na seleção AA.

«Mudam pequenos detalhes, todos nós somos muito bons à sua maneira. Acima de tudo, o entrosamento que temos entre todos… Foi a primeira vez do António aqui, mas também devido à sua qualidade, a integração tem sido rápida. Todos nós estamos preparados e disponíveis para corresponder, mas a decisão não cabe a mim. Cabe-me estar preparado para dar o melhor, esteja quem estiver ao meu lado», vincou o central.

A seleção nacional defronta a Suíça na terça-feira, a partir das 19h00, em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, em Lusail.

