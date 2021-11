Ganhar. Esta é a única palavra que tem lugar no pensamento de Rúben Dias para o jogo com a Sérvia, apesar de um empate também colocar Portugal no Mundial do próximo ano no Qatar.

«A partir do momento em que pensamos que partimos em vantagem, estamos a partir em desvantagem. Se não me engano, vi há pouco tempo que tenho 99 jogos pelas seleções nacionais e nunca encarei um jogo sem ser para ganhar», vincou o defesa-central do Manchester City na antevisão ao jogo deste domingo no Estádio da Luz.

Este será o oitavo duelo entre Portugal e o país nascido na sequência do desmembramento da ex-Jugoslávia e o sexto desde que Fernando Santos assumiu a equipa das quinas. Para Rúben Dias, já não há segredos, mas há algo que será fundamental. «O que fará a diferença será a determinação, o foco, a agressividade e a vontade de ganhar. Aí temos de estar no nosso nível mais alto, porque sabemos que depois, com os jogadores que temos, fazemos a diferença quando esses níveis estão equilibrados.»

Recorde-se que no jogo anterior, em Belgrado, registou-se um empate a dois golos. A partida ficou marcada por um golo que não foi validado a Cristiano Ronaldo já em tempo de compensação e que daria a vitória à equipa das quinas. Sentimento de vingança ou de fazer justiça fora de horas? «Não jogamos por vingança. É óbvio que essa situação não foi do nosso agrado, mas não é isso que nos vai fazer mudar a maneira como vemos qualquer jogo. Um jogo de futebol trata-se de vontade de vencer por nós e pelo país que representamos: nada mais do que isso! A vontade é muita e nada poderia ser maior do que isso», concluiu Rúben Dias.