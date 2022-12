Rui Patrício não somou qualquer minuto no Mundial 2022, pois Diogo Costa assumiu-se como número um na baliza da seleção portuguesa, mas deixou, este domingo, uma mensagem de união nas redes sociais.

«Sou português de corpo e alma, sempre representei o meu país com o maior orgulho e respeito. Nas vitórias e nas derrotas caminhamos sempre juntos, de cabeça erguida e a olhar em frente! Continuar a crescer e a aprender na vida e no desporto», escreveu o guardião da Roma nas redes sociais, na descrição de duas fotografias, uma com a sua camisola e outra com o lote de 26 convocados.

«Um abraço a todos aqueles que apoiaram e vão sempre continuar a apoiar Portugal», concluiu.

Refira-se que Portugal foi afastado do Mundial do Qatar nos quartos de final, após perder por 1-0 com Marrocos.