O futebolista Moussa Ndiaye, do Anderlecht, foi convocado para a seleção do Senegal, ocupando a vaga deixada por Sadio Mané, grande figura da equipa africana e que falha a prova no Qatar devido a lesão.

O defesa, colega do português Fábio Silva na equipa belga, rende o avançado, na lista do selecionador Aliou Cissé.

«É difícil substituir Sadio Mané», disse o técnico, em conferência de imprensa, explicando a escolha. «Ndiaye joga nas seleções jovens, é um jovem muito promissor, por isso, decidimos trazê-lo», notou, em relação ao lateral de 20 anos, que tem dez internacionalizações pela seleção sub-20 e poderá estrear-se no Qatar pela seleção principal.

O Senegal, que está integrado no Grupo A, com Países Baixos, o anfitrião e o Equador, estreia-se no Mundial 2022 na segunda-feira, frente à seleção neerlandesa.