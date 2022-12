Samuel Eto’o protagonizou um incidente grave à saída do Estádio 974, na segunda-feira à noite, após a goleada do Brasil frente à Coreia do Sul.

O ex-jogador e atual presidente da Federação de Futebol dos Camarões agrediu a pontapé um homem que o estava a filmar. O homem em questão é um youtuber da Argélia, Sadouni SM.

Segundo explica o site argelino DZfoot, Sadouni SM questionou Samuel Eto'o sobre o árbitro Bakary Gassama, que dirigiu o jogo decisivo do play-off de qualificação para o Mundial 2022 entre Camarões e Argélia.

Aliás, de acordo com testemunhas no local, o youtuber perguntou ao ex-jogador quanto é que a Federação dos Camarões pagou ao árbitro para garantir o apuramento para o Campeonato do Mundo. Terá sido essa provocação a originar a reação intempestiva - totalmente despropositada, ainda assim - de Eto'o.