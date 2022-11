Saúl «Canelo» Álvarez ficou desiludido com a derrota da seleção do México frente à Argentina (0-2) no Mundial 2022. Para além disso, o pugilista veio a público condenar uma atitude de Leo Messi, durante os festejos do triunfo argentino.

Durante as celebrações no balneário da Argentina, filmadas por Nico Otamendi, Messi é visto a tocar com os pés uma camisola da seleção mexicana que estava no chão.

«Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e a nossa bandeira? Que peça a Deus para que eu não o encontre», atirou Canelo Álvarez, no Twitter.

Ora muitos utilizadores da rede social responderam à ameaça do pugilista, garantindo que Leo Messi não tinha pisado a camisola do México, como as imagens sugerem. Ainda assim, Canelo Álvarez não mudou de posição.