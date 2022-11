Declarações do futebolista da seleção uruguaia, Sebastián Coates, que representa o Sporting, na zona mista do Estádio Lusail, após a derrota por 2-0 ante Portugal, na segunda jornada do grupo H do Mundial 2022. Coates foi titular na equipa de Diego Alonso:

«O sentimento é o de que temos ganhar o próximo jogo para nos apurarmos. Vamos tentar tudo para ganhar. Quanto ao jogo de hoje, foi um jogo difícil para as duas equipas, foi um jogo disputado, qualquer uma podia ganhar. Talvez o nosso erro foi não aproveitar as oportunidades.»

[O que achou de Portugal:] «O que todos sabem, é uma grande equipa, com muitos jogadores a um grande nível. Talvez essa também foi a diferença, não capitalizámos as oportunidades e um cruzamento deu em golo, foi a diferença.»

[Se deu para falar com os ex-companheiros:] «Antes do jogo. Depois do jogo, nem tanto. Mas também, pessoalmente, não gosto muito de falar antes do jogo. Mas sim, depois cumprimentámo-nos: o Nuno, o Bruno, o Matheus.»

[Se considera Portugal favorito:] «Estou mais preocupado com o Uruguai, prefiro não falar dos outros. Têm grandes jogadores e o Mundial é difícil para todos.»