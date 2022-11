Na conferência de imprensa de antevisão do Uruguai-Portugal desta segunda-feira, Bernardo Silva lamentou a lesão de Danilo Pereira, que sofreu uma fractura de três arcos costais, no treino de sábado, e não deve voltar a jogar na fase de grupos.

«É uma situação infeliz. Estamos muito tristes, pela equipa e por ele, que é um jogador importante. Quem quer que jogue, vai ajudar da mesma forma, mas claro que estamos muito tristes por ele, e é mais uma motivação para jogar para ganhar e dedicar a vitória ao Danilo. Para além de um grande jogador, é uma grande pessoa, que gostamos muito de ter no balneário», respondeu o esquerdino.

Bernardo Silva foi depois confrontado com algumas infelicidades que têm atingido a Seleção, como o susto provocado por Diogo Costa nos instantes finais do jogo com o Gana, ou as lesões de Otávio, Nuno Mendes e Danilo, mas o camisola 10 da equipa das quinas desvalorizou: «É verdade que temos algumas infelicidades, que fazem parte destas competições. Por isso temos tantos jogadores prontos a dar o melhor por Portugal. Estamos contentes por começar bem uma competição difícil, com algumas infelicidades, mas temos jogadores prontos para dar o melhor e respondermos da melhor maneira.»