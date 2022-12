Sem qualquer surpresa, Fernando Santos foi questionado sobre a alegada conversa com Cristiano Ronaldo antes do jogo frente à Suíça, a propósito da não titularidade do capitão português.

O selecionador nacional explicou todo o processo antes dessa partida, e deixou ainda um pedido: paz para o avançado de 37 anos.

«Acho que é tempo de pararmos com algumas coisas. Está um pouco na moda apontarmos aquelas ‘coisinhas’ do Cristiano», afirmou, antes de frisar o comportamento de Ronaldo durante a partida.

«Se há exemplo melhor do que eu acabei de dizer, foi o exemplo que ele deu no jogo. Foi ele que deu o grito no balneário, saltou nos golos todos. No fim, foi ele que chamou os colegas para ir ao público. E a única coisa que notaram foi que saiu do relvado sozinho. Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece. Por tudo o que já fez», pediu, na conferência de imprensa prévia ao encontro com Marrocos.