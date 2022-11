Quatro anos depois, Portugal e Uruguai reencontram-se no Campeonato do Mundo de futebol. Em 2018 a seleção sul-americana afastou a equipa das quinas nos oitavos de final, e agora Fernando Santos espera que o desfecho seja diferente.

Na análise ao adversário, o selecionador nacional vê mutações próprias de quem tem nomes diferentes, mas não encontra alterações profundas.

«Temos de pensar que Cavani e Suárez tinham menos cinco anos. Eram dois jogadores de enorme qualidade, e continuam a ser, sem dúvida, mas… Era uma grande equipa, e esta também. Com alguns valores emergentes, ainda que a maioria tenha estado na Rússia. Não estava Valverde, não estava Darwin, De la cruz, Pelligri. A matriz de jogo não mudou assim tanto. O que mudou foram algumas características, de um jogador ou outro», começou por dizer.

«Tem o Darwin mais profundo, mais potente, mas Suárez e Cavani eram muito potentes em 2018. O Darwin fechava à esquerda, quando a equipa defendia, mas ficava mais ao meio quando a equipa atacava. Em certos momentos faz uma frente de cinco jogadores, com uma saída a três. Não é uma equipa muito distinta. Forte tecnicamente, muito equilibrada nos vários momentos, e que tira proveito das características dos seus jogadores. O ataque à profundidade. Circula bem, mas sempre à procura disso. Continua a ser muito perigosa nos cruzamentos. E é também uma equipa que requer muita atenção, pois em organização defensiva parece que permite jogar, mas depois pressiona muito forte. É uma estratégia que deixa embalar um pouco o adversário, para depois apertar e sair em contra-ataque. Não vejo muitas diferenças no Uruguai, embora com jogadores diferentes», acrescentou.

Em jeito de conclusão, Fernando Santos disse acreditar que «vai ser um grande jogo, como em 2018». «O Uruguai ganhou, mas podia ter perdido. Marcou dois golos iguais. Agora espero que corra bem para Portugal».