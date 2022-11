Tal como é habitual em conferências de imprensa oficiais de antevisão, com a presença de um jogador e do treinador, Bernardo Silva falou primeiro do que Fernando Santos sobre o Uruguai-Portugal desta segunda-feira, para a segunda jornada do Mundial. E quando chegou a sua vez de falar, o selecionador nacional fez questão de mostrar que tinha ficado rendido à oratória do internacional português.

«O Bernardo pode ser treinador. Podia estar aqui no meu lugar e respondia o mesmo que eu vou dizer», referiu Fernando Santos, aproveitando uma resposta anterior do jogador, que defendia que a equipa tinha pegado em erros do passado para evoluir na sua forma de jogar.

Mais tarde, questionado se Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão eram compatíveis no onze, em simultâneo, Fernando Santos voltou a elogiar Bernardo Silva.

«Ninguém vem aqui com o número 1, 2 ou 3. Há jogos que, se calhar, pedem isso. Mas é como o Bernardo disse… ele deu aqui uma aula, estou a falar a sério. Eles têm de jogar de acordo com o jogo. Ele [Bernardo] faz isso aqui e no clube dele. O jogo é que manda, é que diz se vamos mais para o lado ou não, se abrimos mais ou não. A partir daí é que desenvolvemos os jogadores que vão jogar. Não há jogadores que podem jogar ou têm de jogar. Temos de olhar para o todo», referiu.