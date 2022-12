Com o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022 garantido, a questão agora para a Seleção Nacional é o primeiro lugar do grupo: esse objetivo está encaminhado e, a confirmar-se, pode evitar um duelo com o Brasil – caso os brasileiros também garantam o primeiro lugar do grupo G.

No entanto, para Fernando Santos, há algo mais importante: o tempo de descanso. É que caso seja líder do grupo H, a Seleção Nacional jogará os «oitavos» na terça. Se ficar em segundo, terá de entrar em campo logo na segunda-feira.

«O fator do descanso é o mais importante, é muito diferente jogar com três dias de intervalo ou com quatro. Percebo a questão do Brasil, mas nem o Tite [selecionador brasileiro] estará preocupado com isso nem o Fernando Santos», começou por dizer.

«Quando se vem para uma prova destas, é muito redutor pensar isso. A questão das 24 horas é muito mais importante. Tenho um caso de um jogador que precisa de mais algum tempo para recuperar, esperemos que no próximo jogo já esteja», acrescentou.

Na mesma conferência de imprensa, o treinador de 68 anos defendeu ainda que esta Seleção está cada vez mais preparada.

«Esta é uma geração mista. Há jogadores que teoricamente sim [podem estar mais perto do final da carreira], mas há muitos com 19, 20, 21, 22, 23, 24 ou 25 anos, com muitos anos para jogar. Há um equilíbrio muito forte na equipa, onde são todos jovens, inclusivamente o Pepe. O que conta é o espírito, a alegria, o prazer», referiu.

«Acho que esta Seleção cada vez está mais preparada. Esta geração começou em 2018, é uma equipa que vem em crescendo. Passou uma fase não tão boa quanto queríamos, mas depois a equipa encontrou-se. Este crescimento só é conseguido se os jogadores estiverem em harmonia, para fazer a tal salada. Quando é assim, se crescermos ficamos mais perto de alcançarmos o que desejamos, que é dar uma alegria a todos os portugueses», atirou.