Portugal iniciou a preparação para o duelo contra a Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022, com apenas 14 dos 25 convocados.



Na sessão de trabalho orientada por Fernando Santos, estiveram presentes os guarda-redes Rui Patrício e Diogo Costa, os defesas Cédric, Dalot, Fonte e Gonçalo Inácio, os médios Moutinho, Matheus Nunes e Bruno Fernandes e os avançados Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Félix, Rafael Leão e Ronaldo.



Os restantes, incluindo Vitinha, que foi chamado à última da hora para o lugar de Rúben Neves, fizeram trabalho de recuperação no ginásio. Por sua vez, Tiago Djaló, convocado para o lugar de Pepe que testou positivo à covid-19, ainda não se juntou ao grupo de trabalho, uma vez que estava ao serviço dos sub-21.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores realizaram exercícios com bola à exceção dos guarda-redes que fizeram treino específico.

Portugal joga o «play-off» frente à Turquia na quinta-feira, às 19h45, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do «play-off» de qualificação para o Mundial2022, também no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.