O histórico da Seleção Nacional diante dos quatro adversários da fase de apuramento para o Mundial 2022 permite à equipa das quinas encarar a corrida para o Qatar com franco otimismo.

É que, além de ser uma das seleções mais cotadas do Mundo, Portugal tem vantagem sobre todas elas nos confrontos diretos. Em 42 jogos contra Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, venceu 30, empatou sete e perdeu apenas cinco, tendo marcado 100 golos e sofrido 25.

Apesar de ser a Sérvia a seleção mais cotada atualmente a seguir aos comandados de Fernando Santos, é com a Irlanda que o equilíbrio é mais evidente. Em 13 jogos, Portugal levou a melhor em sete, empatou dois e foi derrotado em quatro ocasiões. Nos últimos 20 anos registaram-se quatro partidas, com uma vitória para cada lado e dois empates, estes na fase de apuramento para o Mundial 2022, na qual Portugal terminou o Grupo 2 em igualdade pontual com os irlandeses, mas vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos e, por isso, em primeiro lugar.

Das equipas do grupo, só a Sérvia nunca ficou no caminho de Portugal num apuramento para a fase final de um Campeonato do Mundo. Ainda assim, é um «clássico» deste 2007 as duas seleções ficarem emparelhadas no mesmo grupo nas corridas para Europeus. Os jogos, nas fases de apuramento para o Euro 2008, 2012 e 2016, têm sido tradicionalmente difíceis, mas Portugal nunca foi derrotado: três vitórias e três empates.

Diante do Luxemburgo contabilizam-se 17 duelos: 15 vitórias, um empate, uma derrota e confrontos nos apuramentos para os mundiais de 1962, 1990, 2006 e 2014.

Já a congénere do Azerbaijão defronta Portugal pela segunda vez em fases de apuramento para um Mundial, depois de 2014. Também contra os azeris o salto é amplamente positivo: cinco vitórias e um empate.