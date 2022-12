O avançado da Seleção Nacional, Gonçalo Ramos, em declarações na flash interview da RTP após a vitória frente à Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial 2022, na qual fez um hat-trick:

«É tudo muito rápido e temos de focar-nos já no próximo jogo

[Espera ser titular no próximo jogo] São assuntos que não são para mim. Tenho de trabalhar no máximo e logo se vê.

]Jogou no lugar do Ronaldo. Ele falou com o Gonçalo?] Ele falou comigo como fala com todos, é o capitão, tenta ajudar sempre e correu muito bem.»