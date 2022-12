Ao passar na zona mista, depois da goleada de Portugal à Suíça (6-1), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022, Cristiano Ronaldo foi confrontado com as notícias relativas a um acordo com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

«Não, não é verdade», limitou-se a garantir o capitão da Seleção Nacional, sempre a caminhar.

De recordar que Cristiano Ronaldo rescindiu com o Manchester United antes do Mundial, e é agora um jogador livre para definir o futuro. O jornal «Marca» noticiou nesta segunda-feira que o internacional português tinha um acordo com o Al Nassr.