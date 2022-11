Na antevisão do Uruguai-Portugal, da segunda jornada do Mundial 2022, Fernando Santos foi questionado sobre o papel de Cristiano Ronaldo enquanto capitão, e nomeadamente a voz deste no interior do grupo de trabalho.

O selecionador lembrou que conheceu Cristiano quando era ainda muito jovem, e referiu que já treinou jogadores com uma voz mais forte no balneário, lembrando que há vários perfis dentro de um grupo.

«Já vi muitos jogadores mais fortes ainda. Já treinei jogadores com uma palavra mais forte. Em todas as equipas há jogadores com uma palavra forte, e alguns eram verdadeiros patrões. No FC Porto, Benfica, Sporting, na Grécia…», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Cada jogador expressa-se da sua forma. Não podemos querer que se expressem todos da mesma forma. Há jogadores que levantam mais o braço, outros parecem mais treinadores, outros são mais acanhados. Importante é o grupo saber lidar com isso. Aqui fomentamos esse espírito, de sabermos estar com uns e com outros. Caso contrário não funcionava. Há jogadores que ficam mais acanhados com uma voz mais dura. Como há jogadores que se dão com treinadores mais agressivos, e outros não. Comecei a treiná-lo com 19 anos. E nessa altura havia vozes mais fortes. Está ali o João Pinto que era mais forte do que ele, ou o Pedro Barbosa. Ele era um jovem, mas foi crescendo, e agora também é um porta-voz nessas questões. E a equipa sabe conviver bem com isso. Isso é fundamental», acrescentou.

Pouco depois, paralelamente às questões sobre a condição física de Pepe, e antes de anunciar que o central ia jogar frente ao Uruguai, Fernando Santos recuperou a questão da voz no balneário. «O Pepe é um monstro. Lá está, alguém com um papel tremendo, entre aqueles que treinei. É o Pepe», referiu.