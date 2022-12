António Silva viu do banco a vitória da Seleção Nacional diante da Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022, mas nem por isso deixou de vibrar com a exibição portuguesa.

No final do jogo, o defesa-central do Benfica partilhou nas redes sociais uma fotografia com Pepe, capitão do FC Porto, e deu os parabéns ao colega de posição pelo golo que marcou.

«Seguimos para os quartos. Parabéns Pepe pelo golinho», escreveu o jovem.