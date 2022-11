Antes do treino vespertino deste domingo, véspera do jogo com o Uruguai, a Seleção Nacional cumpriu um minuto de silêncio em memória de Fernando Gomes, antigo internacional, falecido no sábado.

O grupo, que incluiu jogadores, treinadores e staff, juntou-se no centro do relvado do centro de treinos. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também participou na homenagem.

Fernando Gomes, que ganhou a alcunha de 'Bibota', por causa da conquista de duas Botas de Ouro, faleceu neste sábado, aos 66 anos. É uma das maiores figuras da história do FC Porto, clube no qual fez quase toda a carreira, com exceção de duas épocas no Sp. Gijón, e outras tantas no Sporting.

Foi internacional AA em 47 ocasiões, nas quais somou 13 golos, e participou no Mundial de 1986, no México.