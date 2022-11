Portugal tem quatro jogadores em risco de falhar o jogo dos oitavos de finais caso sejam admoestados contra a Coreia do Sul no fecho da fase de grupos do Mundial 2022.



Bruno Fernandes, Rúben Neves, Rúben Dias e João Félix estão à 'bica' para a partida dos oitavos, uma vez que as regras da competição contemplam uma suspensão de um jogo assim que um futebolistica acumule dois amarelos.



Veremos se Fernando Santos utilizará este quarteto no duelo contra os sul-coreanos. A seleção nacional já garantiu a qualificação para a fase a eliminar, mas precisa de um ponto para assegurar o primeiro lugar do grupo H.



O Portugal-Coreia do Sul tem início marcado para as 15h00 da próxima sexta-feira.