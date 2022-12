Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador da Seleção a agradecer o apoio dos adeptos, no jogo com a Suíça, mas também o primeiro a abandonar o relvado.

Após o apito final do duelo dos oitavos de final do Mundial 2022, o capitão da Seleção Nacional cumprimentou adversários e saudou colegas. Gonçalo Ramos, que jogou no seu lugar e apontou um «hat trick», foi acarinhado com um abraço, por exemplo.

Depois Ronaldo encaminhou-se para um dos lados do estádio e agradeceu o apoio dos adeptos. Foi o primeiro, quando o resto da equipa ainda estava no grande círculo. Mas quando os colegas começaram a caminhar na mesma direção, já Cristiano seguia em direção para o túnel.

Deixou o terreno de jogo um pouco à frente de Fernando Santos, e ao cruzar a linha lateral foi aplaudido por alguns elementos do staff, como o vice-presidente João Pinto.

Veja as imagens: