(em atualização)

O selecionador nacional Fernando Santos revelou esta quinta-feira às 17h30 os 26 jogadores convocados de Portugal para Mundial 2022.

Na lista, destaque para as presenças do defesa do Benfica António Silva, uma estreia nas convocatórias para a Seleção Nacional, e de Pepe, que tem estado lesionado.

De fora ficaram João Moutinho e José Fonte, presenças habituais noutras convocatória, bem como Renato Sanches. Nenhum jogador do Sporting foi incluído no lote dos 26.

A prova arranca a 20 de novembro e a Seleção entra em cena quatro dias depois, diante do Gana. Além da seleção do continente africano, Uruguai e Coreia do Sul são os outros adversários de Portugal no Grupo H.

Eis a lista dos convocados da Seleção:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Danilo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro;

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha e William Carvalho;

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta.