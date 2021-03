O árbitro Danny Makkelie foi o escolhido pela UEFA para arbitrar o jogo entre a Sérvia e Portugal, da segunda jornada do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.



O holandês, de 36 anos, vai apitar o quinto jogo da seleção nacional depois de ter estado no duelo contra a Itália, da Liga das Nações, no Hungria-Portugal (0-1) da fase de apuramento para o Mundial 2018, no Irlanda do Norte-Portugal (2-4) de qualificação para o Mundial 2014, além do particular com a França.



A seleção campeã da Europa iniciou a qualificação para o Qatar2022 com uma vitória sobre a congénere do Azerbaijão (1-0). Depois do jogo com a Sérvia, Portugal volta a jogar três dias depois no Luxemburgo.