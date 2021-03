Aleksandar Mitrovic, avançado da Sérvia, continua com o pé quente. Depois de ter bisado frente à República da Irlanda (3-2) e de também ter marcado a Portugal (2-2), o avançado do Fulham voltou a marcar esta terça-feira ao Azerbaijão (ainda está a decorrer), tornando-se no primeiro sérvio a chegar à fasquia dos 40 golos na seleção.

Mais um golo, marcado aos quinze minutos, frente ao Azerbaijão, depois de uma recuperação de bola da Sérvia, com Tadic a servir o avançado que atirou a contar com um remate à entrada da área.

Um golo que lançava a Sérvia para o topo da classificação do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial 2022, mas o Azerbaijão acabou por chegar ao empate, já na segunda parte, na sequência de uma grande penalidade convertida por Emin Makhmudov.

Faremos uma nova atualização no final do jogo, mas entretanto, confira o golo de Mitrovic: