Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com a Coreia do Sul, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2022.

«Sabia que a Coreia era uma equipa difícil e com qualidade. Nunca desiste do jogo e nós não podíamos adormecer para vencer este jogo. Entrámos muito bem, explorando as situações que eram difíceis para a Coreia: circulação rápida, variação do jogo, colocação nas costas com entrada dos alas ou dos médios. Fizemos isso muito bem, marcámos um golo e criámos três ou quatro situações assim. A Coreia tentou sempre responder, mas nós anulámos com boa organização.

Na primeira parte, apesar de algum perigo da Coreia, fomos melhores, eles acabaram por empatar num lance de bola parada que tínhamos analisado, mas que podem acontecer.

Na segunda parte tínhamos de voltar a fazer o que fizemos nos primeiros 20 minutos para tirar a Coreia do jogo. Perdemos muito a organização na transição, e num pontapé de canto a nosso favor, sofremos em contra-ataque. É uma coisa que não pode voltar a acontecer porque num campeonato do mundo isso pode ser fatal.

Este jogo deixou-nos tristes porque queríamos passar em primeiro, mas com uma vitória e um bom jogo para que a confiança continuasse a subir. Acho que os jogadores não vão perder a confiança, mas é um aviso sério. E a coisa positiva é que este jogo pode ser um alerta.

[o que explica o jogo menos conseguido: foi uma questão de atitude, de excesso de confiança, as trocas de jogadores, foi o adversário…?]

«Foi um bocado disso tudo. Foi o somatório dessas coisas. Todas elas, sem excluir nenhuma, resultaram num jogo menos positivo.»